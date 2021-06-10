7 إسرائيليين يعتدون على مسن فلسطيني بمسجد في هرتسليا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 اسرائيليين بتهمة الاعتداء على مصلي فلسطيني في مسجد بهرتسليا شمال مدينة يافا، حسبما أفادت مراسلتنا في القدس.

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وقال إعلان مشترك للناطق الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية والمتحدث باسم الشاباك إن "عناصر الشرطة وجهاز الأمن العام اعتقلوا سبعة من سكان هرتسليا والمنطقة المحيطة، للاستجواب للاشتباه في ضلوعهم في اعتداء على خلفية قومية على أحد سكان طيبة بالقرب من مسجد سيدنا علي في هرتسليا".

وتابع: "أجرى فريق تحقيق خاص من الشرطة الإسرائيلية في منطقة اليركون والشاباك تحقيقا خلال الشهر الماضي للاشتباه في تورط سبعة مشتبه بهم في التحريض والاعتداء على خلفية قومية في هرتسليا، وورود بلاغ عن إصابة رجل بجروح في سيارة بالقرب من مسجد سيدنا علي في هرتسليا، وأفادت مصادر طبية أن الضحية من سكان الطيبة في الستينيات من عمره أصيب بجروح متوسطة".

وحسب الإعلان فقد "كشفت نتائج التحقيق الميداني أن مجموعة من الملثمين هاجموا الضحية ورشوا وجهه برذاذ الفلفل وطعنوه بأداة حادة، ومع تقدم التحقيق، تم التعرف على سبعة مشتبه بهم، حيث تم اعتقالهم لاستجوابهم من قبل الشاباك والشرطة، وفي النهاية تم نقل جميع النتائج إلى مكتب المدعي العام، الذي قدم بيانا للمدعي العام في محكمة تل أبيب".

المصدر: RT