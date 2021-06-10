الجيش السوري يصفي قياديين في "هيئة تحرير الشام"

أكد نشطاء معارضون تصفية عدد من المسؤولين والمسلحين في تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي تشكل "جبهة النصرة" السابقة عمودها الفقري، جراء غارات شنها الجيش السوري على ريف إدلب الجنوبي.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض (ومقره في بريطانيا) اليوم الخميس أن ثمانية أشخاص قتلوا بصاروخين موجهين أطلقهما الجيش السوري على بلدة إبلين، وبينهم خمسة عناصر على الأقل من "ألوية صقور الشام" و"هيئة تحرير الشام".

وأشار "المرصد" إلى أنه بين القتلى المتحدث الرسمي باسم الجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام” المدعو أبو خالد الشامي، ومسؤول التنسيق في الإعلام العسكري التابع لـ"الهيئة" المدعو أبو مصعب.

ولفت المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من ستة جرحى جراء القصف، بعضهم في حالة خطرة.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"