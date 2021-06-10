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ليبيا.. تحرير 37 مختطفا بينهم مصريون احتجزوا ستة أشهر (صور)

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ليبيا.. تحرير 37 مختطفا بينهم مصريون احتجزوا ستة أشهر (صور)
Reuters COSTAS BALTAS
علم ليبيا
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تحرير 37 مختطفا بينهم مصريون، كانوا محتجزين لمدة ستة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة تمكن من تحرير 37 مختطفا، بينهم من يحملون الجنسية المصرية بمنطقة الشويرف، حيث كانوا محتجزين مدة ستة أشهر".

وأضافت أن "ذلك بعد عملية أمنية ناجحة قام بها أعضاء البحث الجنائي فجر  الأربعاء أسفرت عن تحرير المختطفين وضبط ثلاثة أفراد من التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم".

وأشارت إلى أنها "اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، ولازال البحث والتحري ساريا لضبط باقي التشكيل العصابي".

ليبيا.. تحرير 37 مختطفا بينهم مصريون احتجزوا ستة أشهر (صور)

 

ليبيا.. تحرير 37 مختطفا بينهم مصريون احتجزوا ستة أشهر (صور)

المصدر: RT

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