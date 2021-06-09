 
مباشر

تشاووش أوغلو: يجب إخلاء مخيم مخمور في العراق من المسلحين الأكراد

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو: يجب إخلاء مخيم مخمور في العراق من المسلحين الأكراد
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ql82

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة إخلاء مخيم مخمور في شمال العراق، من المسلحين الأكراد.

وقال في حديث لمحطة "تي آر تي هابر" الحكومية، إن "تطهير المنطقة من المسلحين مسؤولية الحكومة العراقية، لكن تركيا ستفعل ذلك بمفردها إذا لزم الأمر".

وأضاف: "أنقرة تجري محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن هذه المسألة".

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "مخيم مخمور، الذي يقع على بعد 180 كيلومترا جنوب الحدود التركية، والذي استضاف آلاف اللاجئين الأتراك لأكثر من عقدين، كان حاضنة للمسلحين ويجب معالجته".

وأضاف: "الضربات التي نفذتها قواتنا على مخمور أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا