تشاووش أوغلو: يجب إخلاء مخيم مخمور في العراق من المسلحين الأكراد

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة إخلاء مخيم مخمور في شمال العراق، من المسلحين الأكراد.

وقال في حديث لمحطة "تي آر تي هابر" الحكومية، إن "تطهير المنطقة من المسلحين مسؤولية الحكومة العراقية، لكن تركيا ستفعل ذلك بمفردها إذا لزم الأمر".

وأضاف: "أنقرة تجري محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن هذه المسألة".

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "مخيم مخمور، الذي يقع على بعد 180 كيلومترا جنوب الحدود التركية، والذي استضاف آلاف اللاجئين الأتراك لأكثر من عقدين، كان حاضنة للمسلحين ويجب معالجته".

وأضاف: "الضربات التي نفذتها قواتنا على مخمور أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني".

المصدر: "رويترز"