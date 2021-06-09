الأسد خلال زيارة لمنطقة عدرا الصناعية: لدى سوريا الإمكانات لتجاوز الحصار

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن لدى بلاده الإمكانات الحقيقية لتجاوز الحصار وتقليل آثاره، وخلق مزيد من فرص الاستثمار والعمل فيها.

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جاء ذلك خلال زيارة الأسد إلى مدينة عدرا الصناعية، شملت عددا من المعامل التي نشأت في ظروف الحرب والحصار، ونجح أصحابها رغم كل التحديات والصعوبات، حسب ما ذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الرئاسة السورية إن الأسد التقى بالصناعيين في المدينة، وناقش معهم تعزيز الإنتاج وكيفية تجاوز العقبات التي تواجه الصناعة في سوريا.

ورافق الأسد خلال جولته وزير الصناعة زياد صباغ، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس.

يذكر أن الزيارة هي الثانية للأسد إلى مدينة صناعية خلال نحو شهر، حيث زار مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص في الـ3 من الشهر الماضي.

وقالت الرئاسة وقتها إن الزيارة شملت عددا من المنشآت والمعامل التي "تأسس بعضها في ظروف صعبة خلال فترة الحرب على سوريا، وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني".

المصدر: RT