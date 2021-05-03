الأسد خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية : البلد الذي لا ينتج ليس بلدا مستقلا
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زار الرئيس السوري، بشار الأسد، عددا من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية، التي تأسس بعضها في ظروف صعبة خلال فترة الحرب على سوريا، وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الزيارة التقى الرئيس بشار الأسد بالعمال والفنيين وأصحاب المعامل، وتحاور معهم حول عملية الإنتاج ومستلزماتها وسبل دعم هذه العملية، مؤكدا أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.
ونوه الرئيس السوري بأن البلد الذي لا ينتج ليس بلدا مستقلا، وأن العمل في ظروف الحرب، إضافة الى كونه شرفا وأخلاقا، فإنه يصبح أيضا دفاعا عن الوطن.
المصدر: الرئاسة السورية