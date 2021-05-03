الأسد خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية : البلد الذي لا ينتج ليس بلدا مستقلا

زار الرئيس السوري، بشار الأسد، عددا من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية، التي تأسس بعضها في ظروف صعبة خلال فترة الحرب على سوريا، وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الزيارة التقى الرئيس بشار الأسد بالعمال والفنيين وأصحاب المعامل، وتحاور معهم حول عملية الإنتاج ومستلزماتها وسبل دعم هذه العملية، مؤكدا أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.

ونوه الرئيس السوري بأن البلد الذي لا ينتج ليس بلدا مستقلا، وأن العمل في ظروف الحرب، إضافة الى كونه شرفا وأخلاقا، فإنه يصبح أيضا دفاعا عن الوطن.

المصدر: الرئاسة السورية