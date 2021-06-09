بعد فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.. الحوثيون يرحبون بجهود عمان ويعلنون "3 مبادئ أساسية"

رحبت قيادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بما تقدمه سلطنة عمان من جهود لتقديم الدعم الإنساني إلى اليمن، على خلفية إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

وأفادت وكالة "سبأ" الرسمية التابعة للحوثيين بأن المجلس السياسي الأعلى للجماعة برئاسة مهدي المشاط أعرب خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء عن ترحيبه بـ"كل الجهود الصادقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود"، مشيدا بجهود حكومة مسقط ووفد المكتب السلطاني العماني الذي يبحث في صنعاء حاليا "عددا من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني".

ووصف المجلس إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بأنها "استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد وإنما مكسبا من مكاسب الصمود للشعب اليمني وبطولات رجال الجيش واللجان الشعبية".

وأبدى المجلس ثبوت موقف "أنصار الله" في "التعاطي الإيجابي مع مختلف الأفكار والرسائل بما لا يمس بالسيادة ولا ينتزع حقا مشروعا لأبناء الشعب".

وطرح المجلس "ثلاثة مبادئ أساسية لا يمكن الحياد عنها في أي نقاشات قادمة"، وهي تتمثل في "رفع الحصار ووقف العدوان جوا وبرا وبحرا وإنهاء الاحتلال وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن".

ووصل الوفد العماني إلى صنعاء أواخر الأسبوع الماضي ومعه قياديون من الحوثيين كانوا عالقين في مسقط منذ سنوات.

المصدر: سبأ