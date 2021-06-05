وصول وفد من المكتب السلطاني في عمان إلى صنعاء

وصل اليوم السبت، وفد من المكتب السلطاني في عمان بمعية رئيس وفد صنعاء التفاوضي، محمد عبد السلام، على متن طائرة عمانية إلى صنعاء.

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ونقلت قناة "المسيرة" عن محمد عبد السلام قوله إن "وفد المكتب السلطاني يصل للتباحث حول الوضع في اليمن على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة".

وأضاف عبد السلام: "نعمل على الدفع بعملية ترتيبات الوضع الإنساني وكذلك عملية السلام"، مشيرا إلى أنه "استكمالا للجهود التي بذلناها بسلطنة عمان، نحن اليوم في صنعاء لمناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموما".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت أمس إن "حركة أنصار الله- الحوثيين" اليمنية، "تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع".

المصدر: "رويترز" + RT