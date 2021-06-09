"رويترز" عن نشطاء: وفاة سجين سياسي بحريني بكورونا

أعلن نشطاء وجماعة معارضة إن سجينا سياسيا بحرينيا يقضي حكما بالسجن مدى الحياة توفي بعدما أصيب بمرض كوفيد-19 في الوقت الذي تشهد فيه المملكة زيادة كبيرة في حالات الإصابة.

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وقالت جمعية الوفاق المعارضة المنحلة في البحرين والتي تطالب بإطلاق سراح سجناء الضمير منذ بدء الجائحة إن السجين حسين بركات توفي اليوم الأربعاء بعد نقله لوحدة الرعاية المركزة على أثر إصابته بكوفيد-19.

وصدر الحكم في 2018 على بركات و53 آخرين بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية شملت 138 شخصا اتهمتهم السلطات بالانضمام لخلية إرهابية.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا إن بركات (48 عاما) كان سجينا سياسيا محتجزا في سجن جاو.

وقال المعهد المدافع عن حقوق الإنسان إنه جرد كذلك من جنسيته لكنها أعيدت إليه بعد ذلك بمرسوم ملكي.

وفي ظل جائحة كورونا، أطلقت البحرين سراح بعض السجناء اعتبرت أنهم معرضون للخطر، مثل النساء الحوامل.

وارتفعت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 لمستوى قياسي في منتصف مايو لتصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف بعد أن ظلت عند مستوى أدنى من مئتين حتى نهاية العام الماضي.

وقالت البحرين أمس الثلاثاء إنها سجلت 1279 إصابة جديدة و18 وفاة.

وقالت حكومة البحرين، التي تنفي ممارسة التعذيب في السجون، إنها عرضت التطعيم على جميع السجناء وإنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة حالات التفشي.

المصدر: رويترز