21 نائبا بحرينيا يصفون رفع السفارة الأمريكية لعلم المثليين بأنه استفزاز ويطالبون بوقفه

وضع 21 من أعضاء مجلس النواب البحريني أسماءهم على بيان استنكر رفع السفارة الأمريكية في المملكة لعلم "الشواذ"، معتبرين أنه استفزاز صارخ لمشاعر البحرينيين.

ونشر عضو مجلس النواب البحريني أحمد الدمستاني على حسابه في موقع التواصل "إنستغرام" نص البيان الذي رأى أن السفارة الأمريكية في المنامة قامت برفع علم المثليين "ضاربة عرض الحائط، أخلاق المجمتع البحريني وعاداته وتقاليده وتاريخه المجيد".

وشدد البيان على أن "رفع علم الشواذ في مملكة البحرين هو اعتداء ظاهر واستفزاز واضح على استقلال البلد ومشاعر أهله، وهو تجاوز على المألوف في العلاقات الدولية والدبلوماسية القائمة على احترام الدول وعدم المساس بثوابتها وأعرافها الدينية والمجتمعية، وهي خطوط حمراء في جميع الشرائع السماوية والقوانين الارضية لا تقبل المساومة".

وطالب النواب حكومة بلادهم ممثلة في وزارة الخارجية "وقف هذا الاستفزاز وتوضيح الأمر للرأي العام".

وقال هؤلاء النواب في هذا السياق إنهم تلقوا "اتصالات كثيرة من شعب البحرين الغيور الذي يغار على دينه ووطنه واخلاقه، ويحرص كل الحرص على ابنائه وأسرته، التي كانت ولا تزال موضع اهتمام ورعاية عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله تعالى وولي عهده الأمين ورئيس وزرائه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".

وكانت السفارة الأمريكية في البحرين قد نشرت منذ عدة أيام على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لعلم قوس قزح الذي يرمز للمثليين بجوار العلم الأمريكي، وقالت في شرح مرفق: "تعرض اليوم سفارة الولايات المتحدة في المنامة بكل فخر علم قوس قزح. وسترفع البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم بفخر علم قوس قزح لدعم النهوض بحقوق الإنسان لجميع الأشخاص. معا، نكرم عالما يحترم ويحتفل ويحتضن كرامة جميع الأفراد".

المصدر: إنستغرام