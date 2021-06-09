"حماس": أي تصريح أو موقف من الحركة يُفهم أنه منحاز لأي طرف في اليمن لا يعبر عنا

على خلفية لقاء ممثل "حماس" مع أحد قيادات الحوثيين، أعلنت الحركة أن أي تصريح أو موقف أو تدخل من الحركة في الصراع "المؤسف" في اليمن هو موقف شخصي لا يعبر بأي حال عن الحركة وقيادتها.

وشدد نص بيان صادر عن "حماس" على أن "أي تصريح أو موقف أو تصرف يفهم منه أنه انحياز لأي طرف أو تدخل من الحركة في الصراع المؤسف في اليمن وغيره هو موقف شخصي لا يعبر عن الحركة وقيادتها بأي حال من الأحوال".

وعد البيان أيضا أن "تصريحات الأخ القائم بالأعمال حول النصر والتحرير لا يقصد منها إلا تحرير القدس وفلسطين".

تكريمي من حماس شرف كبير لي

لقد كنت أنوي إهدائه لشهداء الجمهورية اليمنية خلال العدوان على اليمن



لكني حاضر للتنازل عن الدرع وإرساله لقيادة النظام السعودي إذا أفرج عن الأخوة المعتقلين لديه من دولة فلسطين

ونجدد عرض مبادرة التبادل المعلنة من القائد السيد عبدالملك الحوثي بهذا الخصوص — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 8, 2021

وأعربت "حماس" في البيان عن تثمينها وشكرها للشعب اليمني لوقوفه "إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل محطات جهاده ونضاله، وكان آخرها وقوفه الأخوي الصادق معنا في معركة سيف القدس بكل أطيافه ومكوناته وأماكن تواجده شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وداخل اليمن وخارجه".

وأكدت الحركة وقوففها "مع كل أبناء الشعب اليمني الشقيق"، متمنية له "كل خير ووحدة ووئام، والخروج من هذا الصراع، إلى الوحدة والأمان والازدهار لما فيه مصلحة كل اليمن".

وكان ممثل حركة حماس في اليمن، معاذ أبو شعالة قد كرم القيادي الحوثي محمد على الحوثي بتسليمه درع الحركة خلال لقاء جمعهما، وذلك تقديرا وعرفانا "لجهوده في دعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة تحديدا".

المصدر: وكالات