قيادي في "حماس" يدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس "، رأفت مرة، السلطات السعودية إلى الإفراج العاجل عن ممثل "حماس" في المملكة، محمد الخضري، وجميع المعتقلين الفلسطينيين لديها.

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وأشار رأفت مرة إلى أن "استمرار اعتقال الخضري وإخوانه ظلم كبير وإساءة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وللعلاقة الفلسطينية السعودية"، مشيرا إلى أن الحركة تدعو قيادة المملكة إلى "اتخاذ قرار جريء ومسؤول بطي هذه الصفحة والإنهاء الفوري لهذه المحاكمة وإعادة المعتقلين إلى عائلاتهم، خاصة أنه ليس هناك أي مخالفة ارتكبها المعتقلون".

وأوضح القيادي في "حماس" أنه "تنعقد اليوم في المملكة العربية السعودية، جلسة لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، ومنهم ممثل حركة حماس في المملكة، محمد الخضري"، لافتا إلى "تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة طوال أكثر من عامين، وأنه يجب وضع حد لهذا الظلم ولمعاناة الأسر".

المصدر: RT