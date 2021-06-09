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إعلام سعودي: النمسا تضبط 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني" قبل تهريبها إلى المملكة

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إعلام سعودي: النمسا تضبط 30 طنا من
Reuters
صورة تعبيرية من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة النمساوية ضبطت 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"، وأوقفت عددا من المشتبه فيهم قبل تهريبهم المواد إلى المملكة العربية السعودية.

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يأتي ذلك، في ظل حملة مكثفة تقودها السعودية لمنع إدخال الكابتاغون إلى المملكة.

وحظرت الرياض في أبريل الماضي استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، بعدما ضبطت السلطات المعنية، شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة موضبة داخل الخضار والفواكه.

وكان لبنان أعلن أول أمس عن مجموعة خطوات "سياسية اقتصادية" لمعالجة أزمة منع دخول المنتجات اللبنانية إلى السعودية، حيث قرر حصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، كما تقرر إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب أجهزة مسح بالأشعة في مرفأ بيروت في أسرع وقت.

المصدر: الإخبارية السعودية 

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