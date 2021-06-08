القبض على خمسة سوريين بينهم امرأة "تسللوا" للعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة سوريين "تسللوا" إلى داخل الأراضي العراقية، وأشارت إلى أن بينهم امرأة.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، أكدت تحرك مجموعة من الأشخاص قادمين من سوريا باتجاه الأراضي العراقية عبر اجتياز الساتر الحدودي بين البلدين".

وأضافت، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة 71، نصبت كمينا محكما للمجموعة بعد استمرار مراقبتها بالكاميرات الحرارية".

وأشارت الخلية إلى "تمكن القوات العراقية من القبض على المجموعة قرب قرية الشعلان غربي محافظة نينوى".

وبينت، أن "المجموعة مكونة من خمسة أشخاص، بينهم امرأة، وجميعهم يحملون الجنسية السورية".

ووفقا للخلية، سلمت المجموعة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

المصدر: RT