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القوات الأمريكية "قلقة" من استخدام جماعات مسلحة عراقية للطائرات المسيرة

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القوات الأمريكية
جندي أمريكي في العراق - أرشيف
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أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، عن "قلقه" من لجوء جماعات مسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية بالعراق.

وقال في تصريحات لمجموعة صحفيين عبر الهاتف، يوم الاثنين، إن "هجمات الجماعات المسلحة تهدف إلى الضغط على القوات الأمريكية وإخراجها من البلاد، لكن قواتنا ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها".

وأضاف، أن "القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية".

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مصدر لـRT: القوات الأمريكية كانت على علم بالهجوم على قاعدة عين الأسد
مصدر لـRT: القوات الأمريكية كانت على علم بالهجوم على قاعدة عين الأسد

وتتعرض القواعد العسكرية التي تتواجد فيها قوات أمريكية أو قوات التحالف الدولي في العراق، إلى استهداف مستمر بالصواريخ، وفي الأسابيع الأخيرة لجأت "الجماعات المسلحة" إلى استخدام الطائرات المسيرة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد الماضي، إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتواجد فيها قوات أمريكية.

 

المصدر: RT  + "روداو"

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