 
مباشر

العراق.. اعتقال قيادي في "داعش" غرب نينوى

أخبار العالم العربي

العراق.. اعتقال قيادي في
Reuters THAIER AL-SUDANI
قوات الشرطة الاتحادية في نينوى شمالي العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qkns

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" غرب محافظة نينوى.

وقالت في بيان لها، إنه "بتنسيق معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وعدد من الدوائر الأمنية بالإضافة إلى قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 73، ألقي القبض على الارهابي المكنى (أبو إلياس) المسؤول الاداري لما يسمى بـ(فرقة عين جالوت) التابعة لما كانت تسمى ولاية الجزيرة".

وأضافت، أنه "جرى مداهمة منزله في قرية (كرش) التابعة لناحية العياضية غربي نينوى، وتم القبض عليه، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا