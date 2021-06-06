بعد توصية البرلمان المصري بالتحذير منها داخل المساجد.. ما هي حبة الغلة السامة؟..

أصدرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري توصيات هامة لمنع تعاطي أقراص "حبة الغلة" المستخدمة في تخزين الغلال، للانتحار.

وتعرف "حبة الغلة" لدى الفلاحين، حيث تستخدم لحماية القمح من التسوس والحشرات، ومسجلة مبيدا حشريا بوزارة الزراعة، وهي عالية السمية.

وتحتوي الأقراص على مادة "فوسفيد الألمنيوم" السامة ولا يوجد لها مضاد للسم على مستوى العالم.

ولا يتم التعامل مع هذه الأقراص عادة بالحذر المطلوب في مصر، وقد استخدمت في عمليات انتحار متفرقة بعدد من المحافظات المصرية خلال العام 2019.

ونظرا لكثرة هذه الأضرار، شددت لجنة الزراعة البرلمانية المصرية على تفعيل الضوابط التي اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية في ما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التي تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر بالمخالفات.

وأوصت بضرورة إفادة اللجنة ببيان من وزارة الصحة والطب الشرعي بوزارة العدل، عن الحالات التي توفيت بسبب استخدام هذه الأقراص، وبيان من وزارة الزراعة عن الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة للضوابط.

وأوصت اللجنة، بتكثيف الحملات من جانب وزارة الزراعة والصحة لتقنين استخدام هذه الأقراص، كما أوصت وزارة الأوقاف بإثارة خطورة استخدام الأقراص عبر منابر المساجد، وتوعية الشباب من خطورة استخدامها لاسيما وأن الانتحار أمر محرم شرعا.

المصدر: "صدى البلد"