مصر.. تجديد حبس محافظ الإسكندرية في عهد مرسي 45 يوما

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة المصرية، تجديد حبس القيادي بجماعة "الإخوان" حسن البرنس محافظ الإسكندرية في عهد الرئيس محمد مرسي 45 يوما على ذمة التحقيق.

وصدر القرار في القضية رقم 1781 لسنة 2019، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي، ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

واتهمت النيابة المتهمين بـ"الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

المصدر: RT