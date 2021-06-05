تونس.. عبير موسي تنظم احتجاجا ضد "الإخوان" وتتعرض لحادث (فيديو)

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي دخولها في اعتصام مفتوح بساحة باردو في العاصمة، تنديدا بما سمته ''منظومة الإخوان'' وللمطالبة برحيل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.

وتوافد أنصار الحزب منذ صباح اليوم السبت، إلى ساحة باردو، حيث انطلقت مسيرة نحو محيط البرلمان وذلك للمطالبة بـ''تحرير البرلمان من دكتاتورية الإخوان''، وفق شعار المسيرة.

ومنعت الوحدات الأمنية مسيرات أنصار الحزب من دخول ساحة باردو واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل أن تقتحم عبير موسي مع مناصريها الحاجز الأمني وتدخل الساحة.

وأثناء محاولتها تجاوز الحاجز الأمني، سقطت عبير موسي في ''نافورة'' باردو، دون أن يمنعها ذلك من مواصلة المشاركة في الفعالية التي تخللتها عمليات تدافع واشتباك بالأيدي مع قوات الأمن.

#عبير_موسي تسقط في نافورة باردو إثر محاولتها تجاوز الحاجز الأمني 😂#تونسpic.twitter.com/BFZL7rMy3X — Ahmed Sadok (@Amilcare77) June 5, 2021

المصدر: وكالات ووسائل إعلام تونسية