بعد هجوم حزب العمال الكردستاني.. "البيشمركة" تطالب بغداد بالتدخل

طالبت وزارة "البيشمركة" في حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة الاتحادية في بغداد بالتدخل لإيقاف "الاعتداءات" التركية، كما طالبت حزب العمال الكردستاني باحترام سيادة الإقليم.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قوات حزب العمال الكردستاني استخدمت في هذا الهجوم الأسلحة الخفيفة والثقيلة في وقت كان هدف قوات البيشمركة حماية هذه المناطق وأمنها مثلها مثل جميع المناطق الأخرى الحدودية للإقليم".

وأضافت، أن "لقوات البيشمركة الحق في التحرك وبناء قواعد عن الضرورة".

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وطالبت الوزراة، الحكومة الاتحادية في العراق، بـ"التدخل بسرعة ووضع حد للاعتداءات التركية المستمرة".

كما طالبت "البيشمركة" حزب العمال الكردستاني باحترام حدود وسيادة أراضي كردستان العراق وإبعاد الحرب عن الإقليم.

وأشارت إلى أن "الوضع الحساس في إقليم كردستان لا يتحمل مثل هذه الاعتداءات".

وشددت على ضرورة "وقف جميع الاعتداءات من حزب العمال على الإقليم وقوات البيشمركة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وكيل وزارة "البيشمركة"، سربست لزكين، إن قوة من البيشمركة وقعت في كمين لحزب العمال الكردستاني، في جبل متين بقضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر منها وإصابة 4 آخرين.

المصدر: RT