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شبكة "رووداو" الكردية: مقتل 5 وإصابة آخرين من قوات البيشمركة في محافظة دهوك العراقية

أخبار العالم العربي

شبكة
Reuters Thaier Al-Sudani
عناصر من قوات البيشمركة الكردية، أرشيف
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أفادت شبكة "رووداو" الكردية، بمقتل 5 عناصر من قوات البيشمركة وإصابة 4 آخرين في جبل متين بقضاء العمادية، التابع لمحافظة دهوك.

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وقال وكيل وزارة البيشمركة، سربست لزكين، إن قوة من البيشمركة وقعت في كمين لحزب العمال الكوردستاني، في جبل متين بقضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من البيشمركة وإصابة 4 آخرين.

من جانبه، ذكر المركز الإعلامي لحزب العمال الكردستاني أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قام في الساعة الرابعة فجرا بتوجيه قوة كبيرة من عناصر البيشمركة إلى مناطق تواجد مقاتلي حزب العمال "الكريلا" في العمادية ومتين".

شبكة
rudaw.net
صور لأحد جرحى البيشمركة
شبكة
rudaw.net
صورة لأحد جرحى البيشمركة

وتشن تركيا منذ أبريل الماضي عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة"، داخل الأراضي العراقية شمال دهوك وشرقي أربيل ضد المسلحين الأكراد وحزب العمال الكردستاني.

المصدر: رووداو 

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