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الرئيس العراقي يلمح إلى الجيش التركي: يقوم بممارسات غير إنسانية

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يلمح إلى الجيش التركي: يقوم بممارسات غير إنسانية
الرئيس العراقي برهم صالح
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علق الرئيس العراقي برهم صالح على عمليات قطع الأشجار التي تجري في مناطق حدودية بين العراق وتركيا من قبل الجيش التركي، الذي يتوغل داخل الأراضي العراقية.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "التجاوز على السيادة والعنف ونزوح المدنيين من منازلهم، فقطع أشجار الغابات في هرور وباتيفا وغيرها من المناطق الحدودية في اقليم كردستان، ممارسات غير إنسانية وجريمة بيئية لا يجب غض النظر عنها". 

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وأضاف: "واجبنا التنسيق العملي بين سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم لإيقاف التجاوزات ومحاسبة المذنبين".

وقبل أيام، خاطبت حكومة إقليم كردستان العراق الحكومة التركية لوقف عمليات قطع الأشجار التي يقوم بها الجيش التركي في المناطق الحدودية.

المصدر: RT

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