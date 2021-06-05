قطر: حققنا كل أهدافنا في منتدى بطرسبورغ واتفاقاتنا الجديدة تعطي زخما لتطوير العلاقات مع روسيا

أعلن سفير قطر لدى روسيا الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني أن وفد بلاده حقق جميع أهدافه في الدورة الحالية من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، مبديا تقدير الدوحة العالي لنتائج هذه الفعالية.

وشكر السفير، في تصريحات للصحفيين خلال مراسم اختتام أعمال الجناح القطري في منتدى بطرسبورغ اليوم الخميس، جميع أعضاء وفد الدوحة، مشيرا إلى أن جهودهم أعطت "زخما جيدا" للعلاقات بين الدولتين.

وقال: "أعتقد أن العمل الذي أديتموه والاتفاقات التي وقعتم عليها مع الجانب الروسي تستحق أعلى تقدير وستعطي زخما جيدا جدا لتطوير العلاقات بين قطر وروسيا".

وشكر السفير القطري روسيا على حسن الضيافة والمستوى العالي لتنظيم منتدى بطرسبورغ الذي تختتم أعماله اليوم: وقال: "أعرب عن شكري الخاص للمركز القطري-الروسي للتعاون على أننا تمكنا من تحقيق كل الأهداف والأغراض المطروحة ضمن إطار مشاركتنا".

وأكد الدبلوماسي أن قطر تمنح جناحها في المنتدى إلى مدينة سان بطرسبورغ.

المصدر: "تاس"