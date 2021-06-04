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آلاف الجزائريين يتظاهرون رفضا للانتخابات التشريعية

أخبار العالم العربي

آلاف الجزائريين يتظاهرون رفضا للانتخابات التشريعية
Reuters CK/
تعزيزات أمنية خلال مظاهرات في الجزائر
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سار آلاف الجزائريين اليوم الجمعة في مدن عدة تضامنا مع "معتقلي الرأي"، وتعبيرا عن رفضهم للانتخابات التشريعية المقررة في الـ12 من يونيو، فيما منعت الشرطة أي تظاهرات في العاصمة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الشرطة انتشرت بأعداد كبيرة في الشوارع الرئيسية وسط الجزائر العاصمة، مانعة أي تجمع للمتظاهرين، وخصوصا المصلين المغادرين للمساجد بعد صلاة الجمعة.

وفي تيزي وزو، أهم مدن منطقة القبائل الواقعة على بعد 100 كلم شمال شرق الجزائر، سار الآلاف للتضامن مع "معتقلي الرأي"، بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع المتظاهرون شعارات مماثلة في بجاية والبويرة بمنطقة القبائل، إضافة الى شعار "لا انتخابات مع العصابات".

المصدر: وكالات

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