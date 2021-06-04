مصر.. أسرة الطيار أشرف أبو اليسر ترد على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

ردت أسرة الطيار المصري الراحل الذي فصل من عمله بسبب الفنان محمد رمضان، على الفيديو حول الحجز على أمواله الذي بثه رمضان عبر صفحته على فيسبوك.

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وفي أول تصريح لأسرة الطيار أشرف أبو اليسر على هذا الفيديو وإعلان التحفظ على أموال محمد رمضان لأسرة الطيار المتوفى في القضية المرفوعة ضد محمد رمضان قالت عبير المستكاوي شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر عبر صفحتها على الفيسبوك التالي: "موضوع تصريح المدعو محمد رمضان بتحفظ الدولة علي أمواله في البنوك اللي قالب السوشيال ميديا ما هو الا قد تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه فى البنك وده مبلغ التعويض الخاص باشرف رحمة الله عليه".

وأضافت عبير المستكاوي: "الموضوع لا له دعوة بالبلد ولا طمع مصر فى فلوسه ولا حتى لحم كتافه .. يحب يعمل اي بروباجندا وخلاص.. وده بناء على هذا التصريح".

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر أمس الخميس، مقطع فيديو، عبر حساباته الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعى، معلنا فيه أنه أبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة، حيث قال خلال مقطع الفيديو: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني".

المصدر: أخبار اليوم