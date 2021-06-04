لبنان.. القبض على تاجري مخدرات مصريين و4 متعاطين شمالي بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني القبض على تاجري مخدرات مصريين و4 من متعاطي المواد المخدرة في محلة الدورة شمالي العاصمة بيروت.

وأشار بيان صدر عن المديرية إلى أنه "وفي إطار المتابعة التي تجريها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتجارة وترويج وتخزين كمية من المخدرات داخل شقتين في محلة الدورة".

وأضاف: "باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان تواجد الشقتين المذكورتين، ونتيجة للتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من تحديد المكان، إضافة الى تحديد هوية تاجري المخدرات وهما مصريي الجنسية، كانا يستخدمان الشقتين في عملياتهما".

وتابع: "وجرت مداهمة الشقتين بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وأوقفت المروج الأول (مواليد 1980 مصري الجنسية) في الشقة الأولى ومعه زوجته (مواليد عام 1989، لبنانية الجنسية)، والثاني (1990 مصري الجنسية) في الشقة الثانية)، وتم ضبط كمية كبيرة من المخدرات المخزنة داخلهما". وأوضح: "تمت مصادرة كمية من المخدرات والحبوب المخدرة بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تصنيع وتقسيم المخدرات وهواتف ومبالغ مالية بالعملة الصعبة".

وأشارت المديرية أيضا، إلى "توقيف 4 أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات 3 مصريين ولبناني (مواليد 2001) مطلوب للقضاء بعدة جرائم".

وأكدت أنه "بالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المخدرات والاستحصال عليها من المروجين المذكورين أعلاه".

وجرى إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي لحين عرضهم على القضاء.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"