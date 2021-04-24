الجيش اللبناني يضبط معملا لتصنيع مخدر الكبتاغون في بعلبك (صور)
أعلن الجيش اللبناني عن ضبط معمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدر الكبتاغون بمحلة الشراونة في بعلبك شرقي البلاد.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها: "بتاريخ 24 /4 /2021 دهمت وحدة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات في محلة الشراونة - بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعملا بداخله معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات (كبتاغون)".
وأضافت أنه "تم تسليم المضبوطات للمراجع المختصة وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين".
بتاريخ ٢٤ /٤ /٢٠٢١ دهمت وحدة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات في محلة الشراونة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعملاً بداخله معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات (كبتاغون).#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/plZS4XwvqRpic.twitter.com/iVGQ5FYIH7— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 24, 2021
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"