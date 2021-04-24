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الجيش اللبناني يضبط معملا لتصنيع مخدر الكبتاغون في بعلبك (صور)

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يضبط معملا لتصنيع مخدر الكبتاغون في بعلبك (صور)
Reuters
عناصر من الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني عن ضبط معمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدر الكبتاغون بمحلة الشراونة في بعلبك شرقي البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها: "بتاريخ 24 /4 /2021 دهمت وحدة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات في محلة الشراونة - بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعملا بداخله معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات (كبتاغون)".

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وأضافت أنه "تم تسليم المضبوطات للمراجع المختصة وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين".

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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