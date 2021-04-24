سفير لبنان بالرياض: سنكثف الجهود الأمنية لمنع تهريب المخدرات

أكد السفير اللبناني في الرياض فوزي كباره يوم السبت، أن بلاده ستكثف الجهود الأمنية لمنع تهريب المخدرات مستقبلا إلى السعودية، مشددا على أن تهريب المخدرات يسيء لسمعة بلاده.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن السفير اللبناني قوله: "سنكثف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلا"، مشيرا إلى أنه على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات.

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وأضاف أن العصابات المهربة للمخدرات لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته وتسيء إلى سمعة البلاد، مشيرا إلى أن لبنان ليس مصدر التهريب.

وكان سفير السعودية في لبنان وليد البخاري قد أكد اليوم أن دوافع قرار بلاده منع المنتجات اللبنانية من الدخول إلى السعودية أمنية.

ونقلت قناة "أم تي في" اللبنانية اليوم عن البخاري قوله إن "دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها".

وأشار البخاري في تصريح آخر لقناة "أل بي سي" اللبنانية إلى أن "تهريب المخدرات إلى السعودية وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية".

وأعلنت السعودية أنها حظرت دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هذا المنع سيبدأ "من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد 25 أبريل الحالي وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة".

المصدر: وكالات