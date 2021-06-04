لبنان.. الجيش يشن حملة واسعة على مصانع المخدرات في البقاع

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنه ينفذ عمليات مداهمة واسعة في مناطق مختلفة في البقاع لضبط معامل تصنيع المخدرات.

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يأتي ذلك، في إطار جهود السلطات اللبنانية الحثيثة في الآونة الأخيرة لمكافحة صناعة وتهريب المخدرات.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت الأسبوع الفائت أنها ضبطت شحنة من المخدرات كانت في طريقها من مرفأ صيدا جنوب لبنان إلى الإسكندرية في مصر.

كما أثار ضبط كمية كبيرة من المخدرات قبيل دخولها إلى السعودية آتية من لبنان وموضبة داخل الخضار والفواكه، أزمة بين البلدين، دفعت بالسعودية إلى تعليق استيراد الخضار والفواكه من لبنان في أبريل الماضي.

من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق "حرص لبنان على مكافحة التهريب وإحباط كل المحاولات التي تسيئ إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة".

المصدر: صفحة الجيش اللبناني على تويتر