معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل غزة اليوم لإعادة الإعمار

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن معدات وأطقم هندسية مصرية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري اليوم الجمعة تمهيدا لعملية إعادة إعمار القطاع، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وأضاف الإعلام المصري أن إدخال المعدات المصرية يهدف للمساهمة فى إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع، لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

وكان السيسي قد وجه الثلاثاء بسرعة إدخال معدات إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار، وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر: "اليوم السابع"