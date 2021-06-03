الحوثي: نحن جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها حسن نصر الله والتهديد للقدس يعني حربا إقليمية

أكد زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، أنه "جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها حسن نصر الله، وأن التهديد للقدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة".

وقال في كلمة متلفزة: "سنكون حاضرين بكل قوة وبكل ما نستطيع في إطار محور المقاومة وفي إطار معادلة القدس".

وفي الشأن اليمني، أضاف: "قوى التحالف لم تقدم أي تنازلات.. وما نريده هو إيقاف العدوان ورفع الحصار، وأن السلام يتحقق فقط عن طريق هذا".

وتابع: "حين ندافع عن بلدنا ونتصدى للعدوان والحصار يتهموننا بأننا ننفذ أجندة إيرانية".

ونوه: "الموقف المشرف لإيران تجاه شعوب الأمة المظلومة هو موقف مشرف تشكر عليه".

ودعا الحوثي مواطنيه إلى "التبرع بالمال والسلاح لرفد جبهات القتال"، مشيرا إلى أن "الجماعة تريد إيقاف العدوان ورفع الحصار".

المصدر: RT