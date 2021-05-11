عبد الملك الحوثي يدعو لحملة تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني

دعا زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، إلى مبادرة لجمع التبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأشار في كلمة متلفزة مقتضبة إلى أنه "سيتم التنسيق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية".

وقال: "سنبقى في حالة استعداد تجاه كل الاحتمالات والتطورات وحسب اللازم، كما أننا سنبقى على تنسيق مستمر مع الإخوة في حركات المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة".

وأضاف: "نتابع باهتمام كبير التطورات على الساحة الفلسطينية إثر التصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي واستهدافه المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح".

وأشاد عبد الملك الحوثي "بما يقوم به الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من تصد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية".

رسالة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بشأن آخر التطورات في فلسطين 11-05-2021 pic.twitter.com/CPuDL48WAh — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 11, 2021

المصدر: "المسيرة"