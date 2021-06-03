السفير السوري في موسكو: الرئيس الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي

صرح سفير سوريا لدى روسيا رياض حداد اليوم الخميس بأن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف السفير أنه تم تسليم الدفعة الأولى من "سبوتنيك V" إلى سوريا، وقال: "سبوتنيك V" أصبح موجودا بالفعل في سوريا. وتم استخدام الدفعة الأولى من اللقاح لتطعيم الأطباء وكبار المسؤولين في البلاد. هذه المرحلة انتهت ويجري حاليا تطعيم عامة المواطنين".

وأشار حداد إلى أنه لم يستطع أن يذكر على وجه الدقة كمية اللقاح التي تم توريدها لسوريا.

وكانت سوريا قد أجازت الاستخدام الطارئ لـ"سبوتنيك V" في 22 فبراير الماضي.

المصدر: إنترفاكس