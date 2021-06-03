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مصر تسجل 42 وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 42 وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 42 وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 15178، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 264557.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 193491.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 40 وفاة و956 إصابة بالفيروس.

 

المصدر: "رويترز"

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