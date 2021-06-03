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سلطنة عمان تفرج عن نشطاء اعتقلوا خلال احتجاجات على البطالة

أخبار العالم العربي

سلطنة عمان تفرج عن نشطاء اعتقلوا خلال احتجاجات على البطالة
Reuters
سلطان عمان هيثم بن طارق
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أفرجت السلطات العمانية، الأربعاء، عن عشرات النشطاء الذين اعتقلوا خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الخليجية نزع فتيل التوتر بسبب البطالة.

وقال ناشطون إن السلطات أفرجت عن عشرات المحتجين بينهم الناشط البارز إبراهيم البلوشي، أحد قادة الحراك الاحتجاجي في مدينة صحار.

وتظاهر المئات من العمانيين الباحثين عن عمل في عدة مدن وبلدات، بما في ذلك مدينة صحار الساحلية الشمالية ومنطقة صلالة السياحية الجنوبية، وهما بؤرتان ساخنتان في الاضطرابات التي تشكل التحدي الأكبر حتى الآن للحاكم الجديد السلطان هيثم بن طارق.

ويبدو أن الاحتجاجات تراجعت بعد أن أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرات الأشخاص، لكن حركة المعارضة توحي بأن عمان ربما تجد صعوبة في جهودها لاحتواء عجز الموازنة وفرض إجراءات تقشفية.

المصدر: "رويترز"

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