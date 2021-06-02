رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان يناشد "الأشقاء والأصدقاء" الوقوف بجانب بلده

قال حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الأربعاء إن لبنان "في قلب الخطر الشديد" ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه.

وأضاف دياب في كلمة بثها التلفزيون: "إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان، وإلا حينها لا ينفع الندم".

ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، حيث أن هناك خلافات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس عون بشأن المناصب الوزارية منذ أكتوبر، ما حال دون تشكيل حكومة جديدة يحتاج إليها البلد بشدة لبدء تنفيذ إصلاحات والحصول على مساعدات أجنبية.

المصدر: "رويترز"