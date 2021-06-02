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سلطنة عمان تخفف قيود كورونا وتسمح لمواطني هذه الدول بالتنقل عبر حدودها البرية

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سلطنة عمان تخفف قيود كورونا وتسمح لمواطني هذه الدول بالتنقل عبر حدودها البرية
Reuters
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قال التلفزيون الرسمي بسلطنة عمان إن السلطنة ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، وقررت تخفيف قيود أخرى متعلقة بالجائحة.

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وذكر التلفزيون العماني، اليوم الأربعاء، أن السلطنة قررت أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنغلادش ومصر والفلبين.

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من الخامس من يونيو وحتى إشعار آخر.

وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن مئة مصل للصلوات الخمس فقط، وسيسمح أيضا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

وكانت سلطنة عمان قد أنهت الشهر الماضي حظر تجول ليلي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز+تويتر

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