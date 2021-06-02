بوغدانوف لـRT: نرصد تقاربا بين قطر وجيرانها ووحدة الموقف العربي مهمة لحل القضية الفلسطينية

أشاد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بما تم إحرازه في الآونة الأخيرة من التقارب بين قطر وجيرانها الإقليميين، بعد أزمة خليجية دامت 3.5 عاما.

وأعرب بوغدانوف، وهو والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، في تصريح خاص أدلى به لـ RT Arabic على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء، عن دعم موسكو المستمر لـ"الوحدة في العالم العربي وتوحيد المواقف والآراء"، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية جامعة الدول العربية كمنصة تضم جميع المواقف العربية إزاء القضايا الإقليمية.

وتطرق الدبلوماسي الروسي البارز إلى آخر المستجدات في الساحة الخليجية، قائلا: "ندعو إلى تكامل الجهود والمساعي من قبل كافة دول الخليج، وتلعب قطر بينها دورا مهما، من أجل تجاوز جميع الخلافات في وجهات النظر.. كي يتم حل جميع المشاكل والقضايا عبر الحوار المتكامل".

وأكد نائب الوزير أن موسكو لمست في الآونة الأخيرة تقاربا ملموسا بين الدوحة وجيرانها، مذكرا بأن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الذي اجتمع به بوغدانوف أمس) أشار خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة إلى إحراز تقدم في تجاوز الخلافات بين الأطراف السابقة في الأزمة الخليجية.

ولفت بوغدانوف إلى أهمية اتباع دول عربية أخرى منها السعودية نهجا بناء مماثلا، "كي تتوحد الدول العربية في رأي واحد وموقف واحد، بما في ذلك على الصعيد الدولي ضمن منظمات الأمم المتحدة وغيرها".

وأوضح الدبلوماسي أن وحدة الصف هذه بين الدول العربية مهمة لحل القضية الفلسطينية التي تحظى بأهمية قصوى للعالم العربي، مضيفا أنه ويجب على الدول العربية أن تعمل بشكل مستمر وبالتعاون الوثيق على حلها وإيجاد حل وفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأشار بوغدانوف إلى أهمية التعاون الثنائي بين روسيا وقطر، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل ديناميكي.

وتابع نائب الوزير أنه يعتبر أن المشاركة القادمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ستكون أهل فعالية ضد أعمال الدورة الحالية من منتدى سان بطرسبورغ.

المصدر: RT