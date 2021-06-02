مبعوث بوتين يبحث مع وزير خارجية قطر التطورات في سوريا وليبيا والخليج والقضية الفلسطينية

بحث نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، طيفا من الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن بوغدانوف وآل ثاني، خلال اجتماع عقداه أمس، عشية افتتاح أعمال الدورة الـ24 من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تبادلا الآراء بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إعارة اهتمام خاص إلى التطورات في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج وتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأعرب كلا الطرفين، حسب البيان، عن رأيهما المشترك المؤيد لتسوية نزاعات وأزمات المنطقة عبر أساليب دبلوماسية، من خلال حوار بناء يشمل جميع الأطراف المنخرطة، وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضا المسائل الملحة المتعلقة بمستقبل تطوير العلاقات الودية بين روسيا وقطر، مع تأكيد سعي موسكو والدوحة إلى تعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجالات مختلفة، منها الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى توسيع اتصالات مباشرة بين أوساط الأعمال في البلدين.

المصدر: RT