السلطات المغربية تفكك شبكة للهجرة غير النظامية

تمكنت عناصر الدرك الملكي المغربي بقرية أركمان، في إقليم الناظور، من تفكيك شبكة للهجرة غير النظامية مكونة من شخصين، كانا بصدد تنظيم رحلة تهجير انطلاقا من سواحل المنطقة.

وكشف مصدر مطلع أن "العملية الأمنية ذاتها أسفرت عن إجهاض محاولة هجرة 16 فردا، وحجز قارب مطاطي ذي محركين، وسيارة رباعية الدفع، وكمية من البنزين".

وضع الشخصان الموقوفان في الحجز الاحتياطي على ذمة التحقيق، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار مواجهتهما بالمنسوب إليهما، والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة.

من جهته، أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، توجيهات بإعادة كل القصر المغاربة الذين عبروا إلى الاتحاد الأوروبي ولم يصحبهم بالغون، وذلك في ظل أزمة سياسية مع إسبانيا عمقتها قضية الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت وزارتا الخارجية والداخلية المغربيتان في بيان أنه على الرغم من أن المغرب عمل بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي لضمان عودة القاصرين، إلا أن الإجراءات في بعض البلدان أخرت عودتهم.

وسبق أن اقتحم حوالي 10 آلاف شخص من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، قبل أسبوعين، مدينة (جيب) سبتة بشمال إفريقيا، الخاضعة لسيطرة إسبانيا، قادمين من المغرب على مدى يومين، حيث خففت قوات الأمن المغربية، حسب بعض التقارير، القيود الحدودية، الأمر الذي أثار استياء حادا لدى السلطات في مدريد.

المصدر: "هسبريس"