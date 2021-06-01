العاهل المغربي يصدر توجيها حول الهجرة للاتحاد الأوروبي وسط أزمة مع إسبانيا

أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، توجيهات بإعادة إدخال كل القصر المغاربة الذين لم يصحبهم بالغون من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل أزمة سياسية مع إسبانيا عمقتها قضية الهجرة.

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وسبق أن اقتحم حوالي 10 آلاف شخص راغبين في الهجرة إلى أوروبا قبل أسبوعين مدينة سبتة شمال إفريقيا والخاضعة لسيطرة إسبانيا، قادمين من المغرب على مدى يومين حيث خففت قوات الأمن المغربية، حسب بعض التقارير، القيود الحدودية، الأمر الذي أثار استياء حادا لدى السلطات في مدريد.

وزادت هذه التوترات من حدة أزمة سياسية في العلاقات بين البلدين، للذين يتعاونان في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة إلى أوروبا، بدأت منذ دخول زعيم "جبهة البوليساريو"، غبراهيم غالي، أراضي إسبانيا ببجواز سفر دبلوماسي جزائري وبموافقة السلطات في مدريد.

يتبع...