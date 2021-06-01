دبلوماسية أمريكية تزور الحدود التركية مع سوريا هذا الأسبوع

أعلن مسؤولون أمريكيون أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ستزور الحدود التركية مع سوريا هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تزور توماس غرينفيلد تركيا من الأربعاء إلى الجمعة وستلتقي بمسؤولين أتراك كبار ومسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة ولاجئين سوريين، حسبما قال مسؤولون كبار في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أمريكي إن توماس غرينفيلد "ستعبر عن الدعم الأمريكي القوي لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والالتزام الأمريكي أمام شعب سوريا".

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وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر إلحاحا من مواصلة تقديم المساعدات التي تنقذ الأرواح عن طريق الآلية عبر الحدود... لقد أصبح هذا أكثر أهمية وإلحاحا".

يذكر أن الولايات المتحدة تؤيد تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بينما تعارض تمديدها روسيا والصين، اللتان تدعوان لنقل المساعدات بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وينتهي سريان آلية نقل المساعدات عبر حدود سوريا في 10 يوليو المقبل. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي تمديدها قبل حلول هذا الموعد.

المصدر: "رويترز"