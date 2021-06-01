مصر.. إحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي بعد إلقائهم شخصا من الطابق الرابع

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي في مصر، أوراق 3 متهمين لمفتي الجمهورية، لقيامهم بقتل شخص وإلقائه من الطابق الرابع بسبب خلافات مالية بينهم.

وتعود أحداث القضية لشهر يونيو 2020 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع عامل، إثر قيام مجهولين بإلقائه من الطابق الرابع من إحدى الوحدات السكنية بقرية عزبة داود بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن مرتكبي الواقعة بائع خضار، وشخصان آخران، حيث تبين أن المجنى عليه يقوم بتأجير وحدة سكنية واستقطاب "بائعات هوى" وكان المتهمون الثلاثة من زبائنه، ويوم الحادث اختلفوا على المقابل المادي فقاموا بقتله وإلقائه من الطابق الرابع.

وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي قررت إحالة المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت الدور الأول من الشهر القادم للنطق بالحكم.

المصدر: RT