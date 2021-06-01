الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في منطقة الجولان، حيث اعتبرت إسرائيل أنها "تنتهك السيادة الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الجيش دمر الليلة الماضية "نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي "خط ألفا" وسط هضبة الجولان".

#فيديو للمرة الثالثة خلال العام الأخير: جيش الدفاع يدمر نقطة مراقبة للجيش السوري انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية.

لقد أقدمت قوة من جيش الدفاع على تدمير نقطة المراقبة الأمامية للجيش السوري والتي أقيمت في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة #الجولانpic.twitter.com/TdS0TMUTAR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2021

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلية قامت باقتحام وتفجير النقطة، مشيرا إلى أن هذه كانت ثالث عملية من نوعها خلال العام الأخير.

وأكد المتحدث أن "الجيش لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها".

المصدر: RT