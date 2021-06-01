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وكالة: مقتل 13 جنديا تركيا في شمال العراق

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وكالة: مقتل 13 جنديا تركيا في شمال العراق
Reuters
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قتل 13 جنديا تركيا في شمال العراق، وذللك في عملية نفذتها قوات تتبع لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق.

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وقالت وكالة هاوار إن قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) وهي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، "نفذت عملية في ساحة دولا ماران التابعة لمنطقة آفاشين في مناطق الدفاع المشروع" (التسمية التي تطلقها القوات الكردية على جبال قنديل الممتدة على طول الحدود العراقية مع تركيا).

وأضافت الوكالة أن تركيا تشن منذ 23 أبريل الماضي هجمات على مناطق (زاب، متينا وآفاشين) التابعة لمناطق الدفاع المشروع (مديا).

المصدر: وكالة "هاوار"

 

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