مصرع أكثر من ألفي عراقي بحوادث السير خلال عام 2020

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، عن مصرع أكثر من ألفي مواطن بحوادث السير خلال عام 2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحفي، إن "عام 2020 شهد تسجيل 8186 حادثا مروريا، مسجلا بذلك انخفاضا عن عدد الحوادث التي شهدها عام 2019، والتي بلغت 10753 حادثا، وكانت هي الاحصائية الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية".

وأضاف، أن "الحوادث المرورية التي شهدها العام الماضي، تسببت بوفاة 2152 مواطنا عراقيا، كانت النسبة الأكثر منهم، من الذكور، الذين شكلوا 82.5%، مقابل وفاة 376 أنثى، أي ما نسبته 17.5%".

وأشار الهنداوي، إلى أن "83% من الحوادث، كانت بسبب السائقين، و6% منها كانت بسبب السيارات، و5% بسبب المشاة، فيما كانت نسبة 6% من الحوادث تعود لأسباب أخرى ترتبط بالطرق والركاب".

وتابع، أن "52% من الحوادث وقعت على الطرق الرئيسة، وكانت حوادث الاصطدام هي الأعلى بنسبة 55%، فيما سجلت حوادث الدهس نسبة 34%".

المصدر: RT