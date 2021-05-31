وزير الخارجية اليمني: سمحنا بإدخال كميات من الوقود عبر ميناء الحديدة رغم استمرار خروقات الحوثيين

أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن "سماح الحكومة الشرعية بإدخال كميات من الوقود عبر ميناء الحديدة، رغم استمرار خروقات الحوثيين".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب بن مبارك "على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية ستوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب، سمحت الحكومة اليمنية مجددا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي".

Despite #Houthis continuing breach for Stockholm Agreement and their continued aggression in #Mareb ,Again GoY has allowed a number of oil derivatives vessels to Hodeidah, to alleviate of the current humanitarian situation . @WFPChief@OSE_Yemen@UNReliefChief — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) May 31, 2021

المصدر: RT