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وزير الخارجية اليمني: سمحنا بإدخال كميات من الوقود عبر ميناء الحديدة رغم استمرار خروقات الحوثيين

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وزير الخارجية اليمني: سمحنا بإدخال كميات من الوقود عبر ميناء الحديدة رغم استمرار خروقات الحوثيين
Reuters RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
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أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن "سماح الحكومة الشرعية بإدخال كميات من الوقود عبر ميناء الحديدة، رغم استمرار خروقات الحوثيين".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب بن مبارك "على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاقية ستوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب، سمحت الحكومة اليمنية مجددا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي".

المصدر: RT

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