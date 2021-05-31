وزير الدفاع الإسرائيلي: ما رأيناه في غزة سيكون عشرة أضعافه في لبنان

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من أن الحرب مع لبنان ستكون أخطر مما كانت عليه مع قطاع غزة، قائلا: "ما رأيناه في غزة سيكون عشرة أضعافه في لبنان".

وفي تصريح أمام عشرات الصحفيين، أشار غانتس إلى أنه "على المجتمع الدولي أن يفهم أنه لولا اعتراض القبة الحديدية لنحو 1200 قذيفة وجهت نحو مراكز سكانية في الجبهة الداخلية، كان سيكون لدينا مئات الإصابات ودمار كبير".

وأضاف: "ما كان في غزة هو ليس ما سيكون، عودة أبنائنا وهدوء طويل المدى هو جزء من الشروط لإعادة إعمار قطاع غزة والذي ستنفذه السلطة الفلسطينية ودول في المنطقة والعالم".

وشدد محذرا من أن "الحرب في لبنان ستكون أخطر". وقال إن "ما رأيناه في غزة سيكون عشرة أضعافه في لبنان".

واستعرض خطته حول التعامل مع قطاع غزة، مضيفا: "ما كان هو ليس ما سيكون، تحدثت مع الأمريكيين، المصريين وممثلين آخرين في العالم، وأوضحت أمامهم أنه بالإضافة إلى إدخال بضائع مثل أغذية وأدوية، والمطلوبة للاحتياجات الأساسية، سنطلب أن يترافق إعادة إعمار غزة مع تهدئة طويلة الأمد وإعادة جنودنا".

وتابع: "سنعمل على تقوية العلاقة مع السلطة الفلسطينية، والتي أتمنى أن تتولى المسؤولية على جزء مما يجري في قطاع غزة".

المصدر: i24