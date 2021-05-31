رئيس وزراء فلسطين يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتيه مع وفد يرافقه إلى الكويت في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبليهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية بحضور وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء احمد الناصر المحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة عبدالعزيز دخيل الدخيل وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: "القبس"