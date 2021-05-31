لبنان.. عدد من الإصابات جراء انفجار صهريج غاز بالقرب من الحدود السورية (فيديو)

أفاد موقع "لبنان 24"، اليوم الاثنين، بانفجار صهريج يحمل الغاز، في بلدة "حوش السيد علي" بالهرمل، الواقعة على الحدود اللبنانية السورية.

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وأشار "لبنان 24" إلى أنه "أثناء قيام صهريج صغير بتعبئة قارورة غاز لأحد المنازل ببلدة حوش السيد علي في الهرمل، انفجرت هذه القارورة ومعها الصهريج، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص".

ولفت إلى إصابة اثنين بجروح خطرة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى "الجعيتاوي" في العاصمة بيروت، بسبب الحروق التي تعرضا لها.

انفجار صهريج غاز يهز يلدة حوش السيد علي في الهرمل#lebanon24pic.twitter.com/gV9fh7nKfj — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 31, 2021

المصدر: "لبنان 24"